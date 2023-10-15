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Halk otobüsleri her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak

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Halk otobüsleri her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak
Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, Türkiye genelindeki tüm özel halk otobüslerinin yalnızca her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacağını bildirdi. TÖHOB üyeleri, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) içlerinde 65 yaş üstü vatandaşların da olduğu ücretsiz taşıma hakkı olan 18 farklı grup hakkında karar almak için bir araya geldi.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, Türkiye genelindeki tüm özel halk otobüslerinin yalnızca her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacağını bildirdi. TÖHOB üyeleri, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) içlerinde 65 yaş üstü vatandaşların da olduğu ücretsiz taşıma hakkı olan 18 farklı grup hakkında karar almak için bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının özel halk otobüslerine olan desteğini yetersiz bulduklarını dile getiren otobüs şoförleri, söz konusu desteklerin sadece 2 günlük maliyetlerini karşıladığını öne sürdü.

TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, burada yaptığı konuşmada, kendilerinin bugüne kadar fedakarlık yaptığını fakat son raddeye geldiklerini söyledi.

Şehit ve gazi aileleri, emniyet ve basın mensuplarının ücretsiz taşımadan sürekli yararlanabileceğini aktaran Soydaş, şunları kaydetti:

"Bakanlığın verdiği 2 günlük taşıma desteğine biz de 2 günlük bir fedakarlık yapalım. Daha önce açıkladığımız dört grup dışında kalan ve ücretsiz seyahat hakkı olan 18 farklı gruptaki yolcularımızı her ayın 1'i ile 4'ü arası taşıyalım. Geri kalan kısımdan da rica ediyorum. Lütfen kamu araçlarını kullansınlar. Türkiye genelindeki tüm özel otobüsler yalnızca ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak. Geriye kalan 26 gün taşımayacak"

Kaynak:Haber Kaynağı

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