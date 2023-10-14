Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Anma Töreni: Bodrum'un Edebi Mirası

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı ölümünün 50. yılında mezarının bulunduğu Gönültepe’de anıldı.

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Anma Töreni

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen bu özel anma etkinliği, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın vefatının 50. yıl dönümünde Gönültepe'de gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi İşbirliğiyle Düzenlenen Anma Töreni

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü iş birliğinde, 13 Ekim Cuma günü Cevat Şakir Mahallesi Gönültepe'de, Halikarnas Balıkçısı için anma töreni düzenlendi.

Katılımcılar Arasında İlginç İsimler

Anma törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, CHP geçmiş dönem Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özyürek, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan ve birçok önemli isim katıldı. Törende ayrıca Cevat Şakir Mahalle Muhtarı Göksel Çamlı, Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, emekli öğretmenler Hatice Yücel ile Nuran Yüksel, Bodrumlu Yazar Hüseyin Yeter Şakar ve Cevat Şakir’in torunları Sibel ve Derya Kabaağaçlı da yer aldı.

Balıkçı'nın Çocuklara Samimi Cevapları

Banu Tarancı’nın sunuculuğunu yaptığı anma töreninde Bahçeşehir Koleji öğrencileri, 23 Ocak 1979 yılında Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan Bodrumlu çocukların Halikarnas Balıkçısı’na yazdıkları mektup ve Balıkçı’nın çocuklara verdiği samimi cevapları canlandırdı.

Hatice Yücel: "Balıkçı'yı Tanımalarından Mutluluk Duyuyorum"

Anma töreninde konuşan emekli öğretmen Hatice Yücel, Halikarnas Balıkçısı’nı ilk öğrendiği günlerle ilgili anılarından bahsederken yeni nesil öğrencilerinin Balıkçı’yı tanımalarından, öğrenmelerinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Arif Yılmaz: "Balıkçı, Bodrum'a Bir Marka Yaratmıştır"

Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz ise Balıkçı’nın Bodrum’a kazandırdıklarından söz ederken, “Balıkçı, mavi yolculukta bir marka yaratmış. Bizler, bu maviyi yeterince koruyamıyoruz. O nedenle Balıkçı’dan bu sene özür dilemek istiyorum. Umarım bundan ders çıkarırız.” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: "Balıkçı'yı Okuyun"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Balıkçı ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdiği konuşmasında Balıkçı’nın onların hayatına çocukluk zamanlarında girdiğini ve kitaplarını da okuyarak onu içselleştirdiklerini ifade ederken, “Çocuklara vereceğimiz en büyük tavsiye Balıkçı’nın kitaplarını okumalarıdır. Balıkçı’nın kitapları mitolojiden günümüze bu topraklara Anadolu’yu anlatır. Tamamen çok akıcı bir dille yazılmış edebi eserlerdir. O yüzden önce Balıkçı’nın kitaplarını okuyun ki hangi topraklarda yaşadığınızı öğrenin. Çünkü Balıkçı, gelecek nesillere şunu anlatmak istemiş: ‘Hangi topraklarda yaşıyorsunuz? Medeniyetin kaynakları nelerdir? Bu medeniyet günümüze nerden gelmiştir?’

Medeniyetler Deniz Kenarında Başlar

Medeniyetlerin deniz kenarında, su kenarında kurulduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Aras, “Balıkçı deniz insanlarını, deniz kültürünü bütün eserlerinde anlatarak aynı zamanda medeniyetin sudan, denizlerden de kaynaklandığını belirtmek istemiş.” dedi.

Balıkçı'nın Mirası

Halikarnas Balıkçısı, bölgeyi detaylıca gezerken gittiği her yerde bitki türleri, medeniyetler ve eserler hakkında bilgi edindi ve bunları kayıt altına aldı. Günümüzde Anadolu medeniyetleri, onun araştırmalarıyla tekrar gündeme gelmiş ve akademik dünyada yer bulmuştur. Bugün, Balıkçı'yı anıları ve eserleriyle yaşatmak, gelecek nesillere taşımak için çaba harcıyoruz.

Geleceğe Umutla Bakmak

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Gelecek nesillerden çok ümitliyiz. Cumhuriyetin 100. yılında Balıkçı’ya sahip çıkacaklar.” diyerek sözlerine son verdi.

Mezar Ziyareti ve Anı Evi Gezisi

Konuşmaların ardından Halikarnas Balıkçısı’nın mezarına çiçek bırakılırken Bodrum Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda açılan Halikarnas Balıkçısı Anı Evi ve Müzesi gezildi. Tören sonunda belediye tarafından tüm katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Cumhuriyetin 100. Yılı ve Halikarnas Balıkçısı'nın 50. Ölüm Yıl Dönümü Etkinlikleri

13-15 Ekim tarihlerinde, Cumhuriyetin 100. yılı ve Halikarnas Balıkçısı'nın 50. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Bodrum Deniz Müzesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlenecektir. Bu etkinliklerle Bodrum, Halikarnas Balıkçısı'nın mirasını ve önemli tarihini daha fazla kişiye ulaştırmayı amaçlamaktadır.