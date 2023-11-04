Gökçeada ve Bozcaada arabalı vapur seferleri yapılamıyor

Çanakkale'de kuvvetli rüzgar nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahlarında bugünkü arabalı vapur seferlerinin olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferlerinin tarifeye uygun sürdüğü, Lapseki-Gelibolu seferlerinin ise saatsiz devam ettiği bildirildi.