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Erzurum'da otomobil dereye düştü, sürücüsü öldü

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Erzurum'da otomobil dereye düştü, sürücüsü öldü
Erzurum'un Tortum ilçesinde, dereye devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Erzurum'un Tortum ilçesinde, dereye devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İ.Ş. yönetimindeki 34 UC 9590 plakalı otomobil, Tortum-Uzundere kara yolu Şahin Tepesi mevkisinde dereye devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü İ.Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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