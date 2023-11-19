  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Erzurum'da feci kaza: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Erzurum'da feci kaza: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Erzurum'da feci kaza: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Erzurum'da refüje çarparak devrilen araçtaki bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Erzurum'da refüje çarparak devrilen araçtaki bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yaşar K'nin kullandığı 35 GC 8610 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Erzincan kara yolu Dadaşkent mevkisinde görgü tanığının iddiasına göre otomobilin aracı sollamak istediği sırada sıkıştırması sonucu refüje çarptıktan sonra yolun karşı şeridine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Z.K, B.K, F.K, B.K, M.Y.K, K.K. ve G.K. ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Bolu'da kar yağışı artıyor
Bolu'da kar yağışı artıyor
Bursa'da istinat duvarı yıkıldı: 4 araç zarar gördü
Bursa'da istinat duvarı yıkıldı: 4 araç zarar gördü
Bursa'da araba havuza düştü
Bursa'da araba havuza düştü
BUDO'nun 16 seferi iptal edildi
BUDO'nun 16 seferi iptal edildi
Balıkesir'de Faciadan Dönüldü
Balıkesir'de Faciadan Dönüldü
Bursa'da dişi çekilen 5 yaşındaki çocuğun ölümü sonrası diş kliniği 1 ay süreyle kapatıldı
Bursa'da dişi çekilen 5 yaşındaki çocuğun ölümü sonrası diş kliniği 1 ay süreyle kapatıldı
İzmir'de şiddetli sağanak ve fırtına etkili oluyor
İzmir'de şiddetli sağanak ve fırtına etkili oluyor