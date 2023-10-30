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Erzurum'da ehliyetsiz sürücü ile akrabalarının saldırısı sonucu 2 polis memuru yaralandı

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Erzurum'da ehliyetsiz sürücü ile akrabalarının saldırısı sonucu 2 polis memuru yaralandı
Erzurum'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü ile akrabalarının saldırısı sonucu 2 polis memuru yaralandı, olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği Ali A. (18) idaresindeki 25 S 0436 plakalı öğrenci servisini durdurmak istedi.

Erzurum'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü ile akrabalarının saldırısı sonucu 2 polis memuru yaralandı, olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği Ali A. (18) idaresindeki 25 S 0436 plakalı öğrenci servisini durdurmak istedi.

Polislerin "dur" ihtarına uymayarak Şehit Alaaddin Çelik Caddesi'ndeki ofislerine doğru kaçan sürücünün kullandığı aracın plakası ekiplere bildirildi.

Kısa sürede ofislerinde yakalanarak gözaltına alınmak istenen sürücü ile akrabaları M.E.A, D.A. ve Y.A. polislerle tartıştı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine 2 polis memuru yaralandı.

Yaralanan polisler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, olaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Öğrenci servisi araç ise emniyet otoparkına çekildi.

Bu arada sürücünün ehliyeti olmadığı için ekiplerden kaçtığı öğrenildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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