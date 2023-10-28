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Erzurum'da 100'üncü yıl etkinliklerinde Cumhuriyet coşkusu düzenledi

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Erzurum'da 100'üncü yıl etkinliklerinde Cumhuriyet coşkusu düzenledi
Erzurum Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında halk koşusu, bisiklet turu ve off-road etkinliği düzenlendi. Kent Meydanı'nda toplanan 7'den 70'e yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk Bayrakları ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel logolu tişörtlerle Cumhuriyet coşkusu yaşadı.

Erzurum Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında halk koşusu, bisiklet turu ve off-road etkinliği düzenlendi. Kent Meydanı'nda toplanan 7'den 70'e yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk Bayrakları ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel logolu tişörtlerle Cumhuriyet coşkusu yaşadı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen profesyonel ve amatör bisikletçiler, belirlenen güzergahta tur attı.

Halk koşusuna katılan vatandaşlar, Ulu Camii kavşağından tekrar başlangıç noktasına kadar koştu.

Renkli anlara sahne olan koşu etkinliğinde, dereceye girenlerin yanı sıra 65 yaş üstü katılımcılar kürsüye çıkarıldı.

Kent Meydanı'nda bir araya gelen off-road ve motosikletli grup, 5 kilometre uzaklıktaki Aziziye Tabyası'nda Türk Bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu.

Akşam saatlerinde fener alayı yürüyüşü yapılacak.

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