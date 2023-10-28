Erzurum'da 100'üncü yıl etkinliklerinde Cumhuriyet coşkusu düzenledi

Erzurum Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında halk koşusu, bisiklet turu ve off-road etkinliği düzenlendi. Kent Meydanı'nda toplanan 7'den 70'e yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk Bayrakları ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel logolu tişörtlerle Cumhuriyet coşkusu yaşadı.