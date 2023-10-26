Erzurum ve Erzincan'da tarımsal dönüşüm devam ediyor

Doğru uygulamalar ve yüksek teknolojiyle bölge topraklarındaki verim günden güne artıyor. Erzurum’da atıl olan, şehrin en büyük çiftlik işletmesini satın alarak hayvancılığa da başlayan şirket, bölgenin et ve süt hayvancılığı piyasasına yön vermeyi hedefliyor.

Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları’nın ham madde tedarik sorununa destek olabilmek adına kurulan Mezra Ziraat AŞ, hem bu sorunu ortadan kaldırmak hem de tarıma elverişli olmasına rağmen işlenmeyen arazileri ülke ekonomisine kazandırmak ve bölge çiftçisini modern tarıma yöneltmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şeker pancarı üreticiliğine katkı sağlamayı ve modern tarım sistemlerini kullanarak bölge çiftçisine örnek olmayı amaçlayan ve çalışmalarının karşılığını kısa sürede alan Mezra Ziraat AŞ, bölgede başlatılan yenilikçi tarım uygulamalarını bölge çapına yaymak ve birim maliyetleri minimum seviyeye indirerek verimliliği artırmak için yeni projeler geliştiriyor.

PANCAR HASADINDAN BEKLENEN: “60 BİN TON”

Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Sivas bölgelerindeki çiftçilere önderlik ederek şeker pancarı ekimi, yetiştirilmesi ve hasadı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapan Mezra Ziraat AŞ, 2018 yılında 4 bin dekarla başladığı üretime bugün 12 bin 500 dekarla devam ediyor. Bu üretim miktarıyla Erzurum Şeker Fabrikası’nın ham madde ihtiyacının %10-12’lik kısmını karşıladıklarını ifade eden Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir, “Mezra Ziraat olarak, 2022 üretim sezonunda 8 bin dekarlık ekim alanı ile yaklaşık 40 bin ton pancar üretimi gerçekleştirdik. 2023 yılında ise ekim alanımızı 12 bin 500 dekara ulaştırdık. Aralık ayı itibariyle bu yılki hasadımızı 60 bin ton civarı bekliyoruz. 2024’te ekim yapacağımız toplam alan 18 bin dekara ulaşacak” dedi.

“HAYVAN ÇİFTLİĞİNİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİYLE DONATTIK”

Erzurum’da öncelikle et hayvancılığı olmak üzere, süt hayvancılığına da geçilerek büyümeyi hedeflediklerini belirten Mezra Ziraat AŞ Genel Müdürü Eyüp Demir, “Bu kararla birlikte Erzurum’da atıl olan, şehrin en büyük çiftlik işletmesini satın alarak besiciliğe başladık. Çiftliğimiz, 3 adet AB standartlarına uygun ahırı, etrafındaki bin 500 dekar sulu arazisiyle bölgede benzeri olmayan bir tesis. Aynı zamanda ahırlarımızın çatılarını Güneş Enerjisi Sistemleri ile donattık, tesisimiz kendi enerjisini de kendi üretiyor ” dedi. Demir: ”400 adet çeşitli et ırklarından besi hayvanıyla faaliyete başladık bugün sayı giderek artıyor. 2024 yılında bin 200 adet büyükbaş hayvanın ahırda olmasını planlıyoruz, uzun vadede hedefimiz ise 5 bin hayvanla üretim yapmak.” İfadelerini kullandı.

“BÖLGEYE 750 MİLYON TL’LİK HACİM KAZANDIRACAĞIZ”

Bir yandan hayvancılığa girerken diğer yandan da Lisanslı Depoculuk ve Yem Fabrikası kurma veya satın alma faaliyetlerine de başladıklarını söyleyen Demir, bölgeye istihdam katkısı verdiklerini, geçen yıl 55 kişi olan çalışan sayısının hayvancılık ve diğer yeni faaliyetlerle birlikte 100’e çıktığını, Mezra Ziraat olarak orta vadede 200 kişilik daimi, 200 kişilik de mevsimlik personel istihdamı gerçekleştireceklerini ifade etti. Demir, “Tüm bu çalışmalarımızla 2024 yılına geldiğimizde Sukkar Şeker Üretim AŞ’ye 18 bin dekar alanda şeker pancarı üretip işletmeye verecek, Hayvancılık ve Lisanslı Depoculuk’la da Erzurum ekonomisine yaklaşık 750 milyon TL’lik hacim kazandıracağız” dedi.