Erzincan'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da bir araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekipleri uygulamalar kapsamında...