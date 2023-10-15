Erciyes'te kar kalınlığı 30 santimetre

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan yağışın ardından zirveye yakın bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcaklığın eksi 5 dereceye kadar düştüğü bölgede, gece saatlerinde başlayan kar, gün içerisinde de aralıklarla devam etti.