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Erciyes'te kar kalınlığı 30 santimetre

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Erciyes'te kar kalınlığı 30 santimetre
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan yağışın ardından zirveye yakın bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcaklığın eksi 5 dereceye kadar düştüğü bölgede, gece saatlerinde başlayan kar, gün içerisinde de aralıklarla devam etti.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan yağışın ardından zirveye yakın bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcaklığın eksi 5 dereceye kadar düştüğü bölgede, gece saatlerinde başlayan kar, gün içerisinde de aralıklarla devam etti.

Yağış sonrası 2800-3917 rakımlı kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetre olarak ölçüldü.

Erciyes Dağı'nın yüksek kesimleri karın ardından beyaza büründü.

Kaynak:Haber Kaynağı

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