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Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi yakalandı

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Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi yakalandı
Elazığ'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, silah ticareti ve kaçak atölye olarak kullanıldığı belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, A.B. (44) ve O.Ç. (30) yakalandı.

Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 22 fişek, 10 tabanca yapımında kullanılan tetik, tabanca gövdesi, sürgü, namlu, 8 tabanca şarjörü, tabanca namlusu açmaya yarayan matkap, taşlama makinesi ve 6 taşlama ucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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