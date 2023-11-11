Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğle saatlerinde çiseleme şeklinde başlayan yağış, daha sonra sağanağa dönüştü. Bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken, bazıları iş yerlerinin girişlerine ve minibüs duraklarına sığındı.