Edirne'de Hüzün! Kocaeli'de otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin cenazesi defnedildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren üniversite öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Kocaeli Üniversitesi kampüsünde yolun karşısına geçmeye çalışan hukuk fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Batuhan Yener Kaymak'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Kaymak, ambulansla kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sosyal medya hesabından Kaymak için taziye mesajı yayımlayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Batuhan Yener Kaymak evladımızı elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de taziye mesajında şu değerlendirmede bulundu:

"Hukuk Fakültesi öğrencimiz Batuhan Yener Kaymak'ı elim bir kazada kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına ve üniversitemiz mensuplarına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Memleketinde defnedildi

Kaymak'ın cenazesi Edirne Eski Camisi'ne getirildi.

Annesi Fahriye, babası Uğur, ağabeyi Oğuzhan Kaymak taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Kaymak ailesinin yakınları, Kaymak'ın üniversiteden arkadaşları ve Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri katıldı.

Batuhan Yener Kaymak'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.