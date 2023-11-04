Diyarbakır'da otomobil takla attı: 6 yaralı
Yayınlanma:
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Diyarbakır Silvan kara yolunun 20. kilometresi Ambarçay mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Diyarbakır Silvan kara yolunun 20. kilometresi Ambarçay mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yurttan