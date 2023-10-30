  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Dilovası Hastane yolunda köprü ayakları yükseliyor

Dilovası Hastane yolunda köprü ayakları yükseliyor

Yayınlanma:
Dilovası Hastane yolunda köprü ayakları yükseliyor
Dilovası ilçesinde devlet hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak olan bağlantı yolu ve viyadük inşa çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şu an vadiyi geçecek 212 metre uzunluktaki viyadük köprüsünü ayaklarının inşa çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri proje kapsamındaki tüm taş duvar imalatlarını tamamladı. Projenin en önemli kısmını oluşturan viyadük köprüsü çalışmaları dahilinde dört ayağın temel betonu döküldü, bir ayağın kazı imalatı yapılıyor ve ayrıca diğer ayaklardaki kademe betonlarının çalışmaları devam ediyor.

VADİ KÖPRÜ İLE GEÇİLECEK

Dilovası Hastane bağlantı yolu için vadi üzerinden 212 metre uzunlukta 6 açıklıklı viyadük köprüsü, İstiklal Caddesi’nden başlayacak 935 metrelik 1x1 yol yapılacak. İlçe merkeziyle Dilovası Devlet Hastanesi arasındaki ulaşıma güven ve konfor getirecek proje kapsamında, Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşım daha kolay bir şekilde sağlanacak.

ASFALT YOL VE KALDIRIMLAR

275 metre taş duvar, yağmur suyu hatları, tretuvar ve parke işleri yapılacak Dilovası Hastane bağlantı yolu ikmal yapımı işi kapsamında; 23 bin 700 metreküp kazı, 27 bin metreküp dolgu yapılırken, 7 bin 235 metreküp beton, 1.230 metreküp öngerilmeli kiriş, 1.412 ton nervüllü demir kullanılacak. 3 bin 400 ton pmt, 1.550 metreküp granüler alttemel, 1.650 ton binder, 1.405 ton aşınma asfalt, 2 bin 800 metrekare parke, 1.450 metre bordür yapılacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Kocaeli'nde Özel bireylerden 100. yılda anlamlı etkinlik
Kocaeli'nde Özel bireylerden 100. yılda anlamlı etkinlik
Kocaeli 100. yılda ‘Cumhuriyet’ aşkına koştu
Kocaeli 100. yılda ‘Cumhuriyet’ aşkına koştu
Karadeniz'de teknelerle Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladılar
Karadeniz'de teknelerle Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladılar
Trabzon'da TCSG-95 Sahil Güvenlik Botu'na vatandaşlardan yoğun ilgi
Trabzon'da TCSG-95 Sahil Güvenlik Botu'na vatandaşlardan yoğun ilgi
İzmir'de Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk sergisi açıldı
İzmir'de Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk sergisi açıldı
Ankara Haymana'da 4 bin 447 metrelik Türk bayrağıyla Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Ankara Haymana'da 4 bin 447 metrelik Türk bayrağıyla Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Bandırma'da Coşkulu 100.Yıl Kutlaması
Bandırma'da Coşkulu 100.Yıl Kutlaması
Kastamonu’da 47 ev kül oldu
Kastamonu’da 47 ev kül oldu