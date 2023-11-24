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Dikkat! Orta Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısı

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Dikkat! Orta Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de Kastamonu-Samsun arasında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de Kastamonu-Samsun arasında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'nde ise rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülüyor.

Kuzey Ege Denizi'nde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan, pazar günü ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi ve pazar akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor.

Güney Ege Denizi'nde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan, pazar ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'in doğusunda ise rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6-8 kuvvetinde, fırtına şeklinde esmesi ve aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'in doğusunda da rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6- 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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