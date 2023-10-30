  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Didim açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı ​​​​​​

Didim açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı ​​​​​​

Yayınlanma:
Didim açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı ​​​​​​
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen lastik bottaki yabancı uyruklu 14 kişi kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Kocaeli'nde Özel bireylerden 100. yılda anlamlı etkinlik
Kocaeli'nde Özel bireylerden 100. yılda anlamlı etkinlik
Kocaeli 100. yılda ‘Cumhuriyet’ aşkına koştu
Kocaeli 100. yılda ‘Cumhuriyet’ aşkına koştu
Karadeniz'de teknelerle Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladılar
Karadeniz'de teknelerle Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladılar
Trabzon'da TCSG-95 Sahil Güvenlik Botu'na vatandaşlardan yoğun ilgi
Trabzon'da TCSG-95 Sahil Güvenlik Botu'na vatandaşlardan yoğun ilgi
İzmir'de Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk sergisi açıldı
İzmir'de Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk sergisi açıldı
Ankara Haymana'da 4 bin 447 metrelik Türk bayrağıyla Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Ankara Haymana'da 4 bin 447 metrelik Türk bayrağıyla Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Bandırma'da Coşkulu 100.Yıl Kutlaması
Bandırma'da Coşkulu 100.Yıl Kutlaması
Kastamonu’da 47 ev kül oldu
Kastamonu’da 47 ev kül oldu