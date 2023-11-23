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Denizli'de korkutan kaza: 20 turist yaralandı

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Denizli'de korkutan kaza: 20 turist yaralandı
Denizli'nin Çardak ilçesinde Taylandlı turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 20 kişi hastanelere kaldırıldı.

Denizli'nin Çardak ilçesinde Taylandlı turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 20 kişi hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Taylandlı turistleri taşıyan bir turizm şirketine ait otobüs, Denizli Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki Çardak Havalimanı kavşağında bir otomobille çarpıştı.

Otobüs, otomobilin ardından kara yolu yönlendirme levhasına da çarparak refüje çıktı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemeye göre yaralanan 20 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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