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Denizli'de işçinin üzerine mermer düştü

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Denizli'de işçinin üzerine mermer düştü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti. İlçenin Kale Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Tayfur Karademir'in (34) üzerine, ocaktan elde edilen büyük bir mermer düştü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti. İlçenin Kale Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Tayfur Karademir'in (34) üzerine, ocaktan elde edilen büyük bir mermer düştü.

Taşınması sırasında düşen mermerin altında kalan işçiyi fark edenler durumu112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi Karademir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Karademir'in cenazesi mermerin altından itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ölen işçisin cesedi, polis ve cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

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