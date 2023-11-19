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Çınarcık ve Esenköy’deki fırtına balıkçı barınaklarını vurdu

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Çınarcık ve Esenköy’deki fırtına balıkçı barınaklarını vurdu
Yalova’da dün başlayan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde fırtınanın hızı, zaman zaman saatte 80 kilometreye kadar ulaştı.

Yalova’da dün başlayan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde fırtınanın hızı, zaman zaman saatte 80 kilometreye kadar ulaştı.

Çınarcık ilçesinde ve Esenköy beldesinde fırtına ve dalgaların etkisiyle balıkçı barınakları yıkıldı.

Balıkçı barınakları kullanılamaz hale gelirken maddi hasar meydana geldi.

Dalgalar dalgakıranları aşarak balıkçı barınakları içindeki konteynerler ve balıkçılık malzemelerinin bulunduğu alana ulaştı.

Fırtınada balıkçı barınakları yıkılırken, tekneler de zarar gördü.

Kaynak:Haber Kaynağı

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