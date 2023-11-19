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CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Adıyaman'da birçok bölgede su baskını yaşandı

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CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Adıyaman'da birçok bölgede su baskını yaşandı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, sağanak yağmur sonrası Adıyaman'da birçok bölgede su baskınlarının yaşandığını ve vatandaşların mağdur olduğunu belirterek, "Depremin yaraları henüz sarılmazken vatandaşlarımız bir de su baskınları ile uğraşıyor. Alt yapı sorunu acilen çözülmelidir" dedi.

Adıyaman'da yağan yağmur sonrası birçok noktada su baskınları yaşanırken, yollar göle döndü. 6 Şubat depreminin izlerinin silinemediği kentte yaklaşan kış öncesi yağışlar sebebiyle alt yapıda yaşanan sorunlar da vatandaşlarımızı mağdur etti.

CHP Adıyaman İl Başkan Engin Doğan, vatandaşların yaşadığı mağduriyeti dile getirerek, "6 Şubat depreminde ilimiz çok büyük hasar aldı. Yüzlerce binamız yıkıldı. Çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Ağır hasarlı ve orta hasarlı çok sayıda binamız var. Depremde ilimizin alt yapısı da zarar gördü. Ancak 9 ay gibi uzun bir süre geçmesine rağmen alt yapıda gerekli çalışmanın yapılmadığını son yağan yağmur ile birlikte tekrar gördük. Kentimizin birçok bölgesinde su baskınları yaşandı ve vatandaşlarımız mağdur oldu. Kış kapıda yağışların daha da artacağını düşündüğümüzde alt yapı sorunu bir an önce çözülmeli ve yeni mağduriyetlerin yaşanmasına izin verilmemelidir. Adıyaman'da yaşanan bu alt yapı sorununun takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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