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Çankırı-Bolu kara yolunun İstanbul istikameti kapatıldı

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Çankırı-Bolu kara yolunun İstanbul istikameti kapatıldı
Karayolları Genel Müdürlüğü, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi ile Bolu'nun Gerede ilçeleri arasındaki kara yolunun İstanbul istikametinin, Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında kar yağışı sonrası oluşan yoğun trafik nedeniyle ulaşıma kapatıldığını bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi ile Bolu'nun Gerede ilçeleri arasındaki kara yolunun İstanbul istikametinin, Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında kar yağışı sonrası oluşan yoğun trafik nedeniyle ulaşıma kapatıldığını bildirildi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "D100 Devlet Yolu'nun Çerkeş ile Gerede arasında yer alan Kemikli Rampasında yoğun kar yağışı sonrasında yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle İstanbul istikameti, Çerkeş'ten itibaren geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Samsun istikametinde yol trafiğe hizmet vermeye devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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