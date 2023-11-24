Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 101 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına ait "TCSG-6" ve "KB-111" botlarının ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde bir grup insanın bulunduğu iki lastik botun hareket ettiğini belirledi.