  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 101 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 101 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 101 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına ait "TCSG-6" ve "KB-111" botlarının ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde bir grup insanın bulunduğu iki lastik botun hareket ettiğini belirledi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 101 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına ait "TCSG-6" ve "KB-111" botlarının ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde bir grup insanın bulunduğu iki lastik botun hareket ettiğini belirledi.

Durdurulan lastik botlardaki Afganistan uyruklu 101 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Bodrum'da tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
Bodrum'da tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
Dikkat! Orta Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısı
Dikkat! Orta Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısı
AFAD Başkanı Memiş: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
AFAD Başkanı Memiş: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Siirt'te maden ocağında göçük: 3 Kişi hayatını kaybetti
Siirt'te maden ocağında göçük: 3 Kişi hayatını kaybetti
Denizli'de korkutan kaza: 20 turist yaralandı
Denizli'de korkutan kaza: 20 turist yaralandı
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor
Kocaeli’nde bu kış kimse üşümeyecek
Kocaeli’nde bu kış kimse üşümeyecek
Şile Yolu'nu rahatlatacak kavşak inşaatı başladı
Şile Yolu'nu rahatlatacak kavşak inşaatı başladı