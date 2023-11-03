Çanakkale'de Şehit Düşen Askerlerimiz İçin Duygusal Anma

Çanakkale, tarih sahnesindeki yerini altın harflerle yazdırmış, destanlaşmış bir şehrimizdir. Bu kutsal topraklar, geçmişte verdiğimiz büyük mücadelenin ve kazanılan şanlı zaferlerin simgesi olarak anılır. 1914'ün kasvetli günlerinde, boğazın sakin suları, düşman donanmalarının karanlık gölgeleriyle bürünmüş, fakat vatansever Mehmetçiklerimizin cesareti ve fedakarlıklarıyla tarih bir kez daha yazılmıştır.

Gelibolu'nun Kahraman Şehitleri

Gelibolu Yarımadası'nın huzurlu köyü Seddülbahir'de yer alan camide, büyük bir hüzün ve saygı atmosferi içerisinde başlayan mevlit programı, tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde eğilmiş başları, göz yaşları ve dualarla yankılandı. Bu toprakları kanlarıyla sulayan, hiç tereddüt etmeden canlarını feda eden asil askerlerimizin ruhlarına ithaf edilen tören, onların bizlere bıraktığı en değerli mirasın - vatan sevgisinin - bir ifadesiydi.

İlk Şehitler Anıtı'nda Anlamlı Tören

Anma etkinliklerinin merkezi, şehitlerimizin ilk kanlarını döktüğü Seddülbahir Kalesi'nin yanında yükselen İlk Şehitler Anıtı'nda gerçekleşti. Burada toplanan kalabalık, aralarında Çanakkale Valisi, Boğaz ve Garnizon Komutanları ile tarih alanının idarecilerinin de bulunduğu bir cemaat, milli marşımızı gururla söylerken, şehitlerimizin maneviyatı etrafında kenetlenmişti.

Şehitler Kabristanı'nda Duygu Dolu Anlar

Vali İlhami Aktaş ve beraberindekilerin, şehitlikte huzur bulan yiğitlerimizin kabirlerine karanfiller bırakması, bu topraklarda verilen onurlu mücadelenin ve şehadetin, sadece tarihte değil, gönüllerde de yaşamaya devam ettiğinin bir kanıtıydı.

Tarihi Mirası Koruma Gayreti

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in ifadeleri ise, yalnızca geçmişi yad etmekle kalmayıp, geleceğe de ışık tutan bir vasiyet gibiydi. Kurum olarak sadece anma törenleriyle değil, eğitim ve kültürel çalışmalarla da Çanakkale ruhunu yaşatma ve gelecek nesillere aktarma konusunda kararlı bir tutum sergilemektedirler.

Cumhuriyet'e Giden Yolda Çanakkale Ruhu

Kaşdemir'in vurguladığı gibi, Çanakkale ruhu, Cumhuriyet'imizin temel taşlarından biridir ve bu ruh, Türk milletinin var olduğu sürece asla solmayacaktır. Bu düşünceyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, kahraman Mehmetçiklerin fedakarlıkları, milletimizin kalbinde daima minnet ve şükranla anılacaktır.