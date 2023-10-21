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Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

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Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körüktaşı köyü Kestanbol Kaplıcaları mevkisinde düzenledikleri operasyonda, 17 FP 673 plakalı araçta Afganistan uyruklu 9 kişi ile göçmen kaçakçılığı şüphelileri Ö.A. ve R.T'yi yakaladı.

Gözaltına alınan Ö.A. ve R.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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