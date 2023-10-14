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Çanakkale'de balya taşıma ve halat çekme yarışması düzenlendi

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Çanakkale'de balya taşıma ve halat çekme yarışması düzenlendi
Gümüşçay Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla 14-29 Ekim tarihlerinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler belediye binası önünde düzenlenen balya taşıma ve halat çekme yarışmasıyla başladı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesinde vatandaşlar, balya taşıma ve halat çekme yarışmalarında ter döktü.

Gümüşçay Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla 14-29 Ekim tarihlerinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler belediye binası önünde düzenlenen balya taşıma ve halat çekme yarışmasıyla başladı.

Balya taşıma yarışmasına katılan 11 kişi, 20 metre mesafede 20 adet balyayı 7 dakikada taşımak için kıyasıya mücadele etti.

Çekişmeli geçen bu yarışın ardından vatandaşlar halat çekme yarışmasına katıldı. Halat çekme yarışmasında 5'er kişiden oluşan 4 ayrı grup, dereceye girmek için çaba gösterdi.

Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 yılının Cumhuriyet'in 100. yılı olması dolayısıyla özel bir yıl olduğunu dile getirdi.

Bu yıla özel etkinlikler düzenlemek istediklerini ifade eden Pastırmacı, "Gümüşçay'daki ev ve iş yerlerinin tamamına bayrak dağıttık. Bugün yarışmalarımıza başladık. Balya taşıma yarışması, halat çekme yarışması yaptık. Tavla ve masa tenisi yarışmaları yapılacak. Etkinliklerimiz, 29 Ekim'e kadar devam edecek. 27 Ekim'de Atatürk ve silah arkadaşları ile bütün şehitlerimiz için mevlit okutacağız. 28 Ekim'de büyük bir yürüyüşümüz olacak. Şakirbey'den başlayacak kortejimizi Gümüşçay'da karşılayacağız. Yine aynı gün yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini takdim edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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