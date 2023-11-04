  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli fırtına etkili oluyor

Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli fırtına etkili oluyor

Yayınlanma:
Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli fırtına etkili oluyor
Çanakkale Boğazı, kuvvetli fırtına dolayısıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale'de zaman zaman şiddetini artıran fırtına dolayısıyla boğaz trafiğine ilişkin tedbir alındı.

Çanakkale Boğazı, kuvvetli fırtına dolayısıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale'de zaman zaman şiddetini artıran fırtına dolayısıyla boğaz trafiğine ilişkin tedbir alındı.

Olumsuz hava koşulları ve yoğun akıntı nedeniyle kuzey ve güney yönlerden boğaz transit geçişlere kapatılarak geçiş yapacak gemilerin kaptanlarına telsizle bilgi verildi.

Kent merkezindeki bir çay bahçesinde yer alan bir ağaç, fırtına nedeniyle devrildi. Çanakkale Belediyesine bağlı ekipler, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Lapseki ilçesinde de bir ağacın devrilmesi sonucu feribot iskelesi yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Ağaç, belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Bodrum'da tekneler parçalandı
Bodrum'da tekneler parçalandı
Gökçeada ve Bozcaada arabalı vapur seferleri yapılamıyor
Gökçeada ve Bozcaada arabalı vapur seferleri yapılamıyor
Hatay'da 5 bina kontrollü yıkıldı
Hatay'da 5 bina kontrollü yıkıldı
Gaziantep'te İsrail Destekçisi Ürünlerin Satışına Yasak
Gaziantep'te İsrail Destekçisi Ürünlerin Satışına Yasak
Çanakkale'de Şehit Düşen Askerlerimiz İçin Duygusal Anma
Çanakkale'de Şehit Düşen Askerlerimiz İçin Duygusal Anma
BM ofisi önünde Filistin'e saldırılar protesto edildi
BM ofisi önünde Filistin'e saldırılar protesto edildi
Kocaeli'nde Özel bireylerden 100. yılda anlamlı etkinlik
Kocaeli'nde Özel bireylerden 100. yılda anlamlı etkinlik
Kocaeli 100. yılda ‘Cumhuriyet’ aşkına koştu
Kocaeli 100. yılda ‘Cumhuriyet’ aşkına koştu