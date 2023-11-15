Büyükşehir’den Başiskele’ye ‘yeşil meydan’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Daha yeşil bir Kocaeli’ sloganıyla hataya geçirdiği proje ve yatırımlarla kent genelinde yaşayan vatandaşların hayatına değer katmaya devam ediyor. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Kocaeli bırakmak için çevre yatırımlarına verdiği önceliklerle her zaman örnek gösterilen Büyükşehir, bu kapsamda Başiskele Yeşilyurt Mahallesine de bölge sakinlerine nefes olacak park ve meydan inşa ediyor. 1.500 metrekare yeşil alanın bulunacağı Yeşilyurt Mahallesi Park ve Meydan Yapımında çalışmalar hızla devam ediyor.

VATANDAŞLARIN VAZGEÇİLMEZİ OLACAK

Hayata geçirdiği çevre projeleriyle kent çehresini değiştirerek adeta yeşil bir koridor oluşturan Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Yeşilyurt Mahallesine tam donanımlı bir meydan inşa ediyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesi ve gençlerin sosyalleşebilmesi için gerçekleştirilen projede fitness alanları, çocuk oyun parkları, kaykay pisti, 600 metre uzunluğunda yaya yolu ve 8’i engelli bireyler için ayrılan 130 araçlık otopark bulunuyor. Proje, tamamlandığında vatandaşların vazgeçilmezi olacak.

ÇALIŞMALAR HIZLA İLERLİYOR

8.970 metrekare alana inşa edilen Yeşilyurt Mahallesi Park ve Meydan projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. Bölgedeki sosyal donatı alan eksikliğinin de büyük ölçüde giderileceği projenin 1.500 metrekaresi yeşil alan, 1.300 metrekaresi ise meydan olacak şekilde planlandı. Ekiplerin titizlikle çalıştığı projede meydan bazalt ve rustik mermer imalatının yüzde 70’i tamamlandı. İmalat ise devam ediyor. Fitness alanı, çocuk oyun parkı ve kaykay pistinin de betonları atıldı. Kaykay pistinin modül montajı yapıldıktan sonra üst betonu atılacak. Otopark alanı kazı çalışmasının ise yüzde 60’ı tamamlandı. Kazı çalışmasından sonra zemin sıkıştırma ve beton imalatına geçilecek.