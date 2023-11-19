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Bursa'da istinat duvarı yıkıldı: 4 araç zarar gördü

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Bursa'da istinat duvarı yıkıldı: 4 araç zarar gördü
Bursa'nın Kestel ilçesinde istinat duvarının yıkılmasıyla oluşan boşluğa düşen 4 araç zarar gördü. Vanimehmet Mahallesi 124'üncü Sokak'ta sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü. Sokak'ta çukurlar oluşurken, park halindeki 4 araçta çukurlara saplandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde istinat duvarının yıkılmasıyla oluşan boşluğa düşen 4 araç zarar gördü. Vanimehmet Mahallesi 124'üncü Sokak'ta sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü. Sokak'ta çukurlar oluşurken, park halindeki 4 araçta çukurlara saplandı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, çöken istinat duvarının yanındaki 5 katlı apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

Araçlar vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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