Bursa'da istinat duvarı yıkıldı: 4 araç zarar gördü
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Bursa'nın Kestel ilçesinde istinat duvarının yıkılmasıyla oluşan boşluğa düşen 4 araç zarar gördü. Vanimehmet Mahallesi 124'üncü Sokak'ta sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü. Sokak'ta çukurlar oluşurken, park halindeki 4 araçta çukurlara saplandı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde istinat duvarının yıkılmasıyla oluşan boşluğa düşen 4 araç zarar gördü. Vanimehmet Mahallesi 124'üncü Sokak'ta sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü. Sokak'ta çukurlar oluşurken, park halindeki 4 araçta çukurlara saplandı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, çöken istinat duvarının yanındaki 5 katlı apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.
Araçlar vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
Yurttan