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Bursa'da dişi çekilen 5 yaşındaki çocuğun ölümü sonrası diş kliniği 1 ay süreyle kapatıldı

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Bursa'da dişi çekilen 5 yaşındaki çocuğun ölümü sonrası diş kliniği 1 ay süreyle kapatıldı
BURSA (AA) - Bursa'da genel anesteziyle dişi çekildikten sonra fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında işlemin yapıldığı klinik 1 ay süreyle...

Bursa'da genel anesteziyle dişi çekildikten sonra fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında işlemin yapıldığı klinik 1 ay süreyle kapatıldı.

Diş çekimi için 10 Kasım'da ailesiyle gittiği özel klinikte genel anestezi uygulanan ve 14 Kasım'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Deniz Sönmez'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında diş kliniği 1 ay süreyle kapatıldı.

Aydın ve Elena çiftinin 5 yaşındaki oğulları Deniz Sönmez'e 10 Kasım'da diş çekimi için gittiği özel poliklinikte genel anestezi uygulanmış, daha sonra bekleme odasına alınan çocuğun bir süre sonra ateşi yükselmişti. Evine gönderilen çocuk, durumu kötüleşince ailesi tarafından Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesine götürülmüş, tedavi altına alınan Sönmez 4 gün sonra hayatını kaybetmişti. Sönmez'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Keles ilçesine bağlı kırsal Denizler Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedilmiş, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatılmıştı.

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