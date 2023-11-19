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Bursa'da araba havuza düştü

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Bursa'da araba havuza düştü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri manevra yapmak isteyen otomobil, havuza düştü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri manevra yapmak isteyen otomobil, havuza düştü.

Nazlı B. idaresindeki 16 KB 037 plakalı otomobil, Merinos Parkı'nda bulunan süs havuzunun yanında geri manevra yapmak istedi.

Yağışın da etkisiyle görüş mesafesi düşen sürücü, geri gelmek isterken aracıyla havuza girdi.

Sürücü kendi imkanıyla araçtan çıkarak yardım istedi.

Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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