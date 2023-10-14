  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Bolu'da yağlık ayçiçeği hasat edilmeye başlandı

Bolu'da yağlık ayçiçeği hasat edilmeye başlandı

Yayınlanma:
Bolu'da yağlık ayçiçeği hasat edilmeye başlandı
Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında ekilen yağlık ayçiçeği hasadı için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Karamanlar köyünde "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.

Bolu'da 29 bin dekar alana ekilen yağlık ayçiçeğinde hasat mesaisi başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında ekilen yağlık ayçiçeği hasadı için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Karamanlar köyünde "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.

Projeyle il genelinde ekilen alan, 3 yılda 29 bin dekara çıktı.

Etkinlikte konuşan Bolu Valisi Erkan Kılıç, proje sayesinde kentte var olan ürün çeşidine yağlık ayçiçeği üretiminin de eklendiğini belirterek, "Ekim alanımız günden güne artıyor." dedi.

Kılıç, 2020'de 15 bin 700 dekar alanda ekim yapıldığını aktararak, "2023 yılında 29 bin dekarlara ulaşmıştır. Böylece stratejik öneme sahip ve arz açığı olan bir ürünün ilimizde de üretimi sağlanmıştır. Çiftçilerimize ve ilimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmasının ardından biçerdövere binen Vali Kılıç, ilk hasadı gerçekleştirdi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Ankara'da "Filistin'e Destek, Siyonizme Lanet" mitingi yapıldı
Ankara'da "Filistin'e Destek, Siyonizme Lanet" mitingi yapıldı
Ankara'da "Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü" etkinliği düzenlendi
Ankara'da "Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü" etkinliği düzenlendi
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılar Doğu'da 4 ilde protesto edildi
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılar Doğu'da 4 ilde protesto edildi
MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi evinde ölü bulundu
MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi evinde ölü bulundu
Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Anma Töreni: Bodrum'un Edebi Mirası
Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Anma Töreni: Bodrum'un Edebi Mirası
Bodrumspor Yelken Kulüp Tesisi Açıldı
Bodrumspor Yelken Kulüp Tesisi Açıldı
Bodrum'a 2741 turist geldi
Bodrum'a 2741 turist geldi
Ankaralılar Dikkat! EGO’dan Bomba Güzergah Açıklaması: İşte Değişen Hatlar!
Ankaralılar Dikkat! EGO’dan Bomba Güzergah Açıklaması: İşte Değişen Hatlar!