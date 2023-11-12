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Bolu'da rüzgar etkili oldu: Polis noktasının üzerine ağaç düştü

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Bolu'da rüzgar etkili oldu: Polis noktasının üzerine ağaç düştü
Bolu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte gece saatlerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Bolu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte gece saatlerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Aşağısoku Mahallesi'nde yer alan Bolu Adliyesi'nin giriş kapısı yakınındaki ağaç, rüzgarın etkisiyle dibinden kırılarak devrildi.

Polis kontrol noktası kulübesinin üzerine devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince motorlu testereyle parçalara ayrıldı.

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ağaç parçalarını bölgeden kaldırdı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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