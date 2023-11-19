  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Bolu'da kar yağışı artıyor

Bolu'da kar yağışı artıyor

Yayınlanma:
Bolu'da kar yağışı artıyor
Bolu kent merkeziyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı sürüyor. Bölgede gece saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Otoyolun Yumrukaya, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler kesimindeki yağış nedeniyle sürücüler güzergahta yavaş ilerliyor.

Bolu kent merkeziyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı sürüyor. Bölgede gece saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Otoyolun Yumrukaya, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler kesimindeki yağış nedeniyle sürücüler güzergahta yavaş ilerliyor.

Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, polis sürücüleri dikkatli seyretmeleri konularında uyarıyor.

D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Karanlıkdere kesimlerinde de kar etkisini gösteriyor. Yol kenarlarının beyaza büründüğü kara yolunda ekipler, küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Kent merkezinde de kar yağışı devam ediyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Bursa'da istinat duvarı yıkıldı: 4 araç zarar gördü
Bursa'da istinat duvarı yıkıldı: 4 araç zarar gördü
Bursa'da araba havuza düştü
Bursa'da araba havuza düştü
Erzurum'da feci kaza: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Erzurum'da feci kaza: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
BUDO'nun 16 seferi iptal edildi
BUDO'nun 16 seferi iptal edildi
Balıkesir'de Faciadan Dönüldü
Balıkesir'de Faciadan Dönüldü
Bursa'da dişi çekilen 5 yaşındaki çocuğun ölümü sonrası diş kliniği 1 ay süreyle kapatıldı
Bursa'da dişi çekilen 5 yaşındaki çocuğun ölümü sonrası diş kliniği 1 ay süreyle kapatıldı
İzmir'de şiddetli sağanak ve fırtına etkili oluyor
İzmir'de şiddetli sağanak ve fırtına etkili oluyor