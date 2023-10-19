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Bolu'da Filistin için sessiz eylem yapıldı

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Bolu'da Filistin için sessiz eylem yapıldı
İzzet Baysal Caddesi'nde bir araya gelen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden 8 öğrenci, "Gazze'de bebekler öldürülüyor" ve "Uyuma insanlık" yazan pankartlar ile saldırılarda yaralanan ya da ölen çocukların fotoğraflarını taşıdı.

Bolu'da üniversite öğrencileri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepkilerini "sessiz" eylemle gösterdi.

İzzet Baysal Caddesi'nde bir araya gelen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden 8 öğrenci, "Gazze'de bebekler öldürülüyor" ve "Uyuma insanlık" yazan pankartlar ile saldırılarda yaralanan ya da ölen çocukların fotoğraflarını taşıdı.

Hareket etmeden ve slogan atmadan eylem yapan öğrenciler, İsrail'in saldırılarına karşı "sessiz çığlık" atmak istediklerini belirtti.

Bazı vatandaşlar da eylem yapan öğrencilerin fotoğraflarını çekti.

Eylemlerine bir süre devam eden öğrenciler, daha sonra dağıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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