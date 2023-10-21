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Bolu'da balkondan düşen genç kız ağır yaralandı

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Bolu'da balkondan düşen genç kız ağır yaralandı
Bolu'da balkondan düşerek ağır yaralanan 14 yaşındaki kız tedaviye alındı.

Bolu'da balkondan düşerek ağır yaralanan 14 yaşındaki kız tedaviye alındı.

Karakol Sokak Şemsi Ahmet Paşa Caddesi'ndeki apartmanın 4. katındaki dairenin balkonunda bulunan D.H. dengesini kaybederek toprak zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan D.H. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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