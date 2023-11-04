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Bodrum'da tekneler parçalandı

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Bodrum'da tekneler parçalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı tekneler kayalıklara sürüklenip parçalanırken bazı tekneler su aldı. İlçede fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı tekneler kayalıklara sürüklenip parçalanırken bazı tekneler su aldı. İlçede fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Fırtına nedeniyle bazı amatör balıkçı tekneleri su aldı. Torba ve Ortakent mahallelerinde ahşap, yelkenli ve bir motor yat kayalıklara sürüklendi.

Motor yat ve yelkenli tekne dalgalarla birlikte kayalıklara çarparak parçalandı. Teknelerin parçaları, sahile dağıldı.

Yarımadanın farklı noktalarında balıkçılar, teknelerinin zarar görmemesi için çaba sarf etti.

Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedip gece yerini yağışa bırakması bekleniyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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