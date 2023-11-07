Bodrum'da kaçak yapılaşma ile mücadele sürüyor

Bodrum Yarımadasında İmar ve Kıyı Kanunlarına muhalefet ederek kamu alanlarını işgal eden, çevreyi ve doğayı tahrip edenlerle mevzuatlar çerçevesinde çalışmalarını aralıksız devam ettiren Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, denetim ve tespitlerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında müdahale ediyor.

Nisan 2019’dan bu yana 962 kaçak yapı belediye veya mal sahiplerince yıkılırken 2 bin 768 kaçak bina yıkım programına alındı. İlçe genelinde 6 bin 765 yapıda ise mühürleme işlemi uygulandı.

2023 yılı ekim ayı içinde, 14 yapının yıkımı gerçekleştirilirken 71 kaçak yapı için yıkım kararı alındı. İmara aykırı ve ruhsatsız 115 bina ise mühürlendi. Bunun yanı sıra ekim ayı içinde ilgili yasal mevzuatlar gereği 26 milyon 149 bin 15 Lira para cezası kesildi.

Kaçak yapılaşmayla ilgili tüm yasal işlemler (tespit, mühürleme, yüksek para cezaları, yıkım kararları, suç duyurusu, yıkım) Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle uygulanırken ruhsatsız ve kaçak yapılaşmanın önüne geçebilmek için Bodrum Belediyesi son olarak ilçedeki beton firmalarına “ruhsat alınmayan inşaatlara beton verilmemesi” konusunda tebliğde bulunmuştu.

“Eşsiz kentimizi korumak görevimiz”

Göreve geldiği ilk günden bu yana yasal mevzuatlar çerçevesinde ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmalarını sürdüren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şu açıklamada bulundu:

“İmar affı beklentisiyle Bodrum’da fütursuzca gerçekleşen kaçak yapılaşma pandemi döneminde kontrolsüz nüfus artışıyla daha da yaygınlaştı. Yerel yönetim olarak en başından beri bunun önüne geçmek için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Konu ile ilgili yasal bir süreç var ve belediye olarak bu sürece uymak zorundayız. Süreç tamamlandıktan sonra mülk sahipleri yıkım işlemini gerçekleştirmediği zaman ekiplerimiz yıkım işlemini gerçekleştiriyor.

Unutulmamalıdır ki bizler bu coğrafyanın sahipleri değil emanetçileriyiz. Bizden öncekilerden miras kalan bu eşsiz kentimizi korumak ve gelecek nesillere en güzel şekilde taşımakla görevliyiz.”