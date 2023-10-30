Bodrum'da 53 göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, iki lastik botta 53 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.
Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Durdurulan lastik botlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 53 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Yurttan