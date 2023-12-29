Bodrum Belediyesi Bir Yılda 140 Bin Ton Asfalt Serimi Gerçekleştirdi

Bodrum Belediyesi, şehrin altyapısını güçlendirmek ve ulaşımın kalitesini artırmak amacıyla yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Şehir genelinde gerçekleştirilen projeler, Bodrum'un daha modern ve güvenli bir ulaşım ağına kavuşmasını hedefliyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yol çalışmalarının ilçenin ulaşım kalitesini artırmaya yönelik olduğunu belirterek, "İlçemizin her noktasında yol çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu çalışmalarla birlikte, Bodrum'un ulaşım ağını daha modern ve konforlu hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Asfalt ve beton yol çalışması biten cadde ve sokaklar şöyle:

Küçükbük Mahallesi: Fevzi Çakmak Caddesi, Farilya Caddesi Gündoğan Mahallesi: Şehit Uğur Öztop Caddesi Akyarlar Mahallesi: Top Tepesi Caddesi, Şükrü Çürük Sokak Halil Saygı Sokak, Sığıralacak Caddes, Halil Saygı Sokak, 4339, 4279, 4289, 4290 ve 4360 Soakak. Bitez Atatürk Caddesi, Cevat Şakir Mahallesi Yosun ve Ceyhan Sokak, Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi, Gümüslük Mahallesi 5213 ve 5105 Sokak , Gölbaşı Mahallesi 8137 Sokak, Gölköy Mahallesi Atatürk Caddesi, İslamhaneleri Mahallesi: 5262, 5266, 5268, 5280, 5265 Sokak, Arşipel Caddesi. Karaova Mahallesi: 8206 , 8207,8209, 8204 ve 8206 Sokak, Konacık Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, Kumbahçe Mahallesi Begonvil Sokak, Mumcular Mahallesi 8287 ve 8233 Sokak. Müsgebi Şehit Polis Ercan Güleryüz Caddesi, Peksimet Mahallesi 5520 Sokak, Torba Mahallesi: Omarca Caddesi, Mustafa Kemal Caddesi, Cevdet Göktepe Caddesi, Ali Uğur Sokak, Funda Sokak, 3001 ve 3003 Sokak. Yahşi Mahallesi Hiral Sokak. Koyunbaba Mahallesi: İstiklal Caddesi, Hanımeli Sokak, Zambak Sokak, Şebboy Sokak, Çiğdem Sokak, 5466, 5351, 5363 ve 5476 Sokak. Turgutreis Mahallesi 4126 Sokak. Küçükbük Mahallesi 37. Sokak. Gündoğan Mahallesi 532 sokak. Dirmil Mahallesi 6202, Bahçelievler Mahallesi 7074 sokak, Dereköy 5724 sokak, Peksimet Mahallesi 5542 sokak.

Fen işleri ekipleri kadastral yol çalışmaları da gerçekleştirdi. Bu kapsamda Pınarlıbelen Mahallesi Köy İçi Mevkii, Yeniköy Mahallesi Köy İçi Mevkii, Çiftlik Mahallesi Alazeytin ve Küçüksarnıç Mevkii, Çamlık Mahallesi Ermene Mevkii, Çiftlik Mahallesi Yumurtaş Çukurgöl Yolu, Bahçeyakası Mahallesi Havaalanı Mevkii yol düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Bodrum Belediyesi, şehrin gelişimini sürdürmek ve halkın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürmeye kararlılıkla devam edecek.