BM ofisi önünde Filistin'e saldırılar protesto edildi

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri Yıldızkule'deki Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Ofisi önünde Filistin için destek gösterisi düzenledi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Çankaya Oran Yerleşkesi önünde toplanan üyeler, "İsrail'in Filistin'e saldırıları karşısında tepkisiz kalan ve uyuyanları uyandırmak" için zillerle Yıldızkule'deki BM Türkiye Ofisi önüne yürüdü.

Ofisin bulunduğu binanın önünde İsrail aleyhine sloganların atılmasının ardından Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, basın açıklamasında bulundu.

Yalçın, 25 gündür devam eden İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı ve saldırılara tepki göstermeyen ülke yönetimlerini eleştirdi.

Saldırıların Gazze'de insani bir krize yol açtığını belirten Yalçın, İsrail'in hava ve kara saldırıları sonucu 8 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Gazze'de altyapının da büyük ölçüde tahrip edildiğine dikkati çeken Yalçın, "Dünyanın dört bir yanından gelen seslere kulak tıkayan BM, Filistin'deki soykırımı durdurmak için acilen harekete geçmelidir." dedi.

Yalçın, "Filistin'de barış ve adalet sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.