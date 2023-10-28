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Bingöl'de Cumhuriyet'in 100. yılı için bisiklet turu yapıldı

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Bingöl'de Cumhuriyet'in 100. yılı için bisiklet turu yapıldı
Bingöl'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Valilik tarafından "100. Yıl Bisiklet Turu" düzenlendi. Türk bayraklı bisikletleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde toplanan katılımcılar, Çapakçur Viyadüğü'nden geçerek yaklaşık 5 kilometre pedal çevirdi.

Bingöl'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Valilik tarafından "100. Yıl Bisiklet Turu" düzenlendi. Türk bayraklı bisikletleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde toplanan katılımcılar, Çapakçur Viyadüğü'nden geçerek yaklaşık 5 kilometre pedal çevirdi.

Vali Ahmet Hamdi Usta ve protokol üyelerinin de bisiklet sürdüğü etkinlik, Valilik önünde son buldu.

Usta, turun ardından gazetecilere, Cumhuriyet'in 100. yılını çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Bu kapsamda yaklaşık 150 bisikletsever ile çok keyifli bir tur gerçekleştirdiklerini dile getiren Usta, "Kamu kurumlarımızdan, idari amirlerinden, vatandaşlarımızdan çok büyük bir katılım oldu. Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun." diye konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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