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Başkentteki Türkiye Klasik Otomobil Festivali son gününde de ilgiyle takip edildi

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Başkentteki Türkiye Klasik Otomobil Festivali son gününde de ilgiyle takip edildi
Türkiye'nin farklı illerinden 600'den fazla otomobilin yer aldığı Türkiye Klasik Otomobil Festivali, son gününde de yoğun ilgi gördü. Altındağ Belediyesi ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen festival, Başkent Millet Bahçesi'nde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye'nin farklı illerinden 600'den fazla otomobilin yer aldığı Türkiye Klasik Otomobil Festivali, son gününde de yoğun ilgi gördü. Altındağ Belediyesi ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen festival, Başkent Millet Bahçesi'nde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Festivalin son gününde en büyük ilgiyi fuarın en eski aracı olan 1924 model Lincoln gördü.

Araçlarını "ihtiyar delikanlı" olarak adlandıran İhsan Köse, "Mustafa Kemal Atatürk'ün tören ve makam aracından daha eski olan aracımız fuarın en çok ilgi gören aracı oldu. 35 yıldır kapalı garajda muhafaza ettiğimiz aracımızı ilk defa otomobil severler için gün yüzüne çıkarttık." diye konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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