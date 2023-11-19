Bartın'da fırtına nedeniyle yelkenli tekne battı, kafenin çatısı uçtu

Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına nedeniyle yelkenli tekne battı, Amasra Kalesi'ndeki kafenin çatısı uçtu. Büyük Liman'da bağlı bulunan yelkenli tekne, olumsuz hava şartlarıyla yükselen dalgaların etkisiyle suya gömüldü.

Amasra Kalesi'nde faaliyet gösteren kafenin çatısı da kuvvetli rüzgara dayanamayarak uçtu. Olayda yaralanan olmadı.

Limanda incelemede bulunan Vali Nurtaç Arslan, gazetecilere, cuma gününden itibaren Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ülke genelindeki 66 il için uyarıda bulunduğunu anımsattı.

Vali Arslan, bu iller arasındaki Bartın için de kuvvetli fırtına beklendiğinin bildirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu uyarıyı hem valilik hem de yerel basınımız aracılığı ile vatandaşlarımıza aktarmıştık. Bugün fırtına çok daha fazla seyrediyor. Şu anda Amasra'mızda bir teknemiz su aldı. Diğer teknelerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Fırtınanın ilerleyen saatlerinde etkisini biraz daha arttırdıktan sonra gece saatlerinde etkisini azaltacağını söylememiz gerekir. Şu an ilimizde başka herhangi bir olumsuz durumumuz yok."