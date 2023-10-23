Bandırma'da vefa gecesi...

Bandırma Santral Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik de Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun Bandırma ve Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz ,Ticaret Borsası Başkanı Can Ata Tan , Siyasi Partilerin Başkanları , Sivil Toplum Kuruluşlarının Yöneticileri ve Bandırma’ya değer katan isimler ‘Vefa Gecesi’nde’ bir araya geldi.

Konuşmalarında “Bandırmamıza iz bırakanları bu gecede anmak istedik. Kuruluşun ve Kurtuluşun kenti Bandırma tarihin her alanında köklü ve güçlü bir kültüre ev sahipliği yapmıştır. Bu kültürü büyüten ve hayatın her alanında geliştiren Bandırmamızın önemli isimlerine bu gece vesilesiyle vefamızı gösteriyoruz.

Yapılan etkinliğin başlangıç olduğunu belirten Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Kent Konseyleri birer medeniyet projesidir. Bandırma Kent Konseyi de Bandırma’ya, Bandırma Belediyesi’ne ve sivil toplum kuruluşlarına hizmet etmek adına bütün dernekler tarafımdan seçilmiş, siyasi parti gözetmeksizin herkesi kucaklayan kurumlardan bir tanesi. Bandırma güzel ve büyüyen bir kent. Cumhuriyet ile birlikte büyüyen, sanayi, liman ve kültür kenti. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Bandırma’ya sosyal hizmet, sportif işletmeler ve Bandırma’ya ciddi katma değer sağlamış kişilerle ilgili bir çalışma yaptık. Bunlar birer başlangıç. Bizden önce yapılmış bir çalışma değil. Biz yerel yönetim olarak her zaman Bandırmalıların yanındayız. En şeffaf ve en adil hizmeti götürmeye çalışıyoruz , bu gece dolayı ile şehrimiz özelinde gerçekleştirmiş oldukları çalışmalar ve hizmetlerden ötürü teşekkürlerimi ve sonsuz saygılarımı sunuyorum.” dedi. Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun tarafından, Bandırma Kent Konseyi Vefa Komisyonu’nda yer alan Erdem Özcan, Ahmet Pesen , Sebahattin Pıravadalı , Önder Balıkçı, Salih Yıldız, Ömer Lütfü Kayalar’a ve “Bandırma’nın İz Bırakan” isimlerine plaket takdim edildi.