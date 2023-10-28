Bandırma'da Coşkulu 100.Yıl Kutlaması

Kentin işlek noktalarında gerçekleşen etkinlikte şanlı Türk bayrağını vatandaş ve esnaflara hediye edildi. Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle tüm vatandaşlara; ev ve iş yerlerini Türk bayrağı ile donatmaya davet etti.

Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlamalarında coşkusunun yaşanmaya başlandığı bugünlerde gerçekleştirilen etkinliklerle Türk milletinin birlik ve beraberliğine verdiği önemi bir kez daha derinden hissedildi. Bandırma Belediye Başkanı Av Tolga Tosun tarafından Türk Bayrağı dağıtılması heyecan ve coşkuyu daha da arttırdı.

Kültür, sanat, spor ve bir çok alanda yaptığı etkinliklerle adından söz ettiren Bandırma Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için de hummalı bir çalışma yürütüyor.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ; “Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın büyük coşkusu, gururu ve heyecanı içindeyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla karşılamak istiyoruz. Herkesin bu coşkuya ortak olmasını istiyoruz. Bu kapsamda da şehrimizi bayraklarla donatıyor, şanlı bayrağımızı vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bir asrı dolduran Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşku ve gururla hep birlikte kutlayacağız. Tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı şimdiden kutluyorum” dedi.