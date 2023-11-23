Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 kişi yakalandı

Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığınca iki ilçede düzenlenen operasyonlarda, iki takside 9 düzensiz göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.