  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 kişi yakalandı

Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 kişi yakalandı

Yayınlanma:
Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 kişi yakalandı
Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığınca iki ilçede düzenlenen operasyonlarda, iki takside 9 düzensiz göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığınca iki ilçede düzenlenen operasyonlarda, iki takside 9 düzensiz göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Taksilerin yanı sıra tekne motoru, şişme bot ve kompresöre el konuldu.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Düzensiz göçmenler hakkında ise işlem başlatıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Siirt'te maden ocağında göçük: 3 Kişi hayatını kaybetti
Siirt'te maden ocağında göçük: 3 Kişi hayatını kaybetti
Denizli'de korkutan kaza: 20 turist yaralandı
Denizli'de korkutan kaza: 20 turist yaralandı
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor
Kocaeli’nde bu kış kimse üşümeyecek
Kocaeli’nde bu kış kimse üşümeyecek
Şile Yolu'nu rahatlatacak kavşak inşaatı başladı
Şile Yolu'nu rahatlatacak kavşak inşaatı başladı
Çınarcık ve Esenköy’deki fırtına balıkçı barınaklarını vurdu
Çınarcık ve Esenköy’deki fırtına balıkçı barınaklarını vurdu
Kocaeli Büyükşehir’den zorlu mücadele! Kocaeli Kar ile Savaşıyor
Kocaeli Büyükşehir’den zorlu mücadele! Kocaeli Kar ile Savaşıyor
Bolu'da kar yağışı artıyor
Bolu'da kar yağışı artıyor