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Balıkesir'de Faciadan Dönüldü

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Balıkesir'de Faciadan Dönüldü
Balıkesir'in Havran ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Merkez Mahallesi'ndeki bazı binaların çatısı uçarken, kime evlerin çatılarında da hasarlar oluştu.

Balıkesir'in Havran ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Merkez Mahallesi'ndeki bazı binaların çatısı uçarken, kime evlerin çatılarında da hasarlar oluştu.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, hasarın oluştuğu bölgede incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçede sabah saatlerinde etkili olan kısa süreli fırtına sebebiyle bazı binalarda çatı uçmaları ve hasar oluştuğu belirtildi.

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