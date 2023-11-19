Aydoğmuş: Kazanan Yozgat Olacak

Yozgat'ta siyasi parti il başkanlarının katılımıyla örnek bir istişare toplantısı yapıldı. Kentin sıkıntı ve sorunlarının görüşüldüğü toplantıda birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, "Bizim tek derdimiz Yozgat, kişisel beklentilerden uzak şehrimizi daha yaşanılabilir kılmak için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Yozgat'taki parti il başkanlarıyla bir araya gelen Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, "Bizim tek derdimiz Yozgat şahsi beklentilerden uzak herkesi aramıza bekliyoruz. Hep birlikte Yozgat'ı geliştirmek için çalışalım" dedi.

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Demokrat Parti İl Başkanı Hüsamettin Üzümveren, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Süleyman Adıgüzel, Turan Harekatı Partisi İl Başkanı Yaşar Özer, DEVA Partisi İl Başkanı Mustafa Bulut, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Başol, Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Demirel, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Abdullah Yaşar ve partilerin merkez ilçe başkanları toplantıda bir araya geldi.

Yozgat'ın geleceğine dair istişarelerde bulunan toplantıda kentin gelişimi noktasında birlik ve beraberlik mesajları verildi. Toplantıyı değerlendiren Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, "Yozgat'ı kaderine terk etmeyeceğiz, kalbi Yozgat, gönlü Yozgat, ruhu Yozgat olan il başkanı arkadaşlarımızla, derdimiz Yozgat, işimiz Yozgat, gücümüz Yozgat dedik ve Yozgat 'ta bir şeyler değişmeli diyerek il başkanları olarak bir araya geldik. Yozgat'ın geleceği ile ilgili görüş alış verişinde bulunduk. " dedi.

Yozgat'ta siyasi partiler olarak örnek bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Aydoğmuş, "Bizim siyasi il başkanları olarak şahsi beklentileriz yok. Tek derdimiz Yozgat ve şehrimizin geleceğidir. Güzel ve verimli bir toplantı oldu. Yozgat'ı dert edenleri aramıza davet ediyoruz. Birlikte Yozgat kalkındıralım, büyütelim, geliştirelim ve kazanan Yozgat olsun" dedi.