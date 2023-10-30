  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Antalya'da halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü öldü

Antalya'da halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü öldü

Yayınlanma:
Antalya'da halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Adem Arslan'ın (23) kullandığı 07 NEP 40 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen 07 HRV 11 plakalı halk otobüsü, Cumhuriyet Mahallesi'nde çarpıştı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Adem Arslan'ın (23) kullandığı 07 NEP 40 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen 07 HRV 11 plakalı halk otobüsü, Cumhuriyet Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşamını yitirdiği belirlenen motosiklet sürücüsü Arslan'ın cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Öte yandan, kaza otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Arslan'ın kullandığı motosikletin karşı yönden gelerek otobüsle çarpışması görülüyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Kocaeli'nde Özel bireylerden 100. yılda anlamlı etkinlik
Kocaeli'nde Özel bireylerden 100. yılda anlamlı etkinlik
Kocaeli 100. yılda ‘Cumhuriyet’ aşkına koştu
Kocaeli 100. yılda ‘Cumhuriyet’ aşkına koştu
Karadeniz'de teknelerle Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladılar
Karadeniz'de teknelerle Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladılar
Trabzon'da TCSG-95 Sahil Güvenlik Botu'na vatandaşlardan yoğun ilgi
Trabzon'da TCSG-95 Sahil Güvenlik Botu'na vatandaşlardan yoğun ilgi
İzmir'de Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk sergisi açıldı
İzmir'de Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk sergisi açıldı
Ankara Haymana'da 4 bin 447 metrelik Türk bayrağıyla Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Ankara Haymana'da 4 bin 447 metrelik Türk bayrağıyla Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Bandırma'da Coşkulu 100.Yıl Kutlaması
Bandırma'da Coşkulu 100.Yıl Kutlaması
Kastamonu’da 47 ev kül oldu
Kastamonu’da 47 ev kül oldu